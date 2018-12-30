Besleme Cemal panikledi

Mustafa Durmaz İstanbul

Haçlı Batı’dan aldığı paraların deşifre olmasının ardından paniğe kapılan ve Akit’e dil uzatan Hasan Cemal’in kuruculuğunu yaptığı Bağımsız Gazetecilik Platformu’nun sitesinde yer alan bağış rapolarının yok edildiği ortaya çıktı.

Baltayı bu kez taşa vurdu

2002 yılından beri AK Parti yönetimi altında şaha kalkan Türkiye’nin karşısında her türlü ihanete imza atan, millete kurşun sıkan kanlı örgütlere sahip çıkan, “gazeteci” kisvesi altında terör yandaşlığına soyunan Hasan Cemal, bu sefer baltayı taşa vurdu. 6 Aralık Perşembe günü “Hainliği böyle beslemişler” başlıklı manşet haberimizin ardından Akit’e dil uzatan Hasan Cemal’in, kuruculuğunu yaptığı Bağımsız Gazetecilik Platformu’nun sitesinde yer alan bağış kayıtlarını kaldırttığı belirlendi. Gazetemizin sinsi oyunu bozmasından rahatsız olan Cemal’e bağlı platformun, ‘şeffaflık’ adı altında yayımladığı finansal verileri alelacele sildiği tespit edildi. CIA'in yan kuruluşlarından Batılı ülkelerin konsolosluklarına kadar Türkiye karşıtı kurumlardan 1 buçuk milyon TL destek alması “bağımsız” Cemal’in, hükümete karşı neden savaş başlattığını açıkça ortaya koydu.

Çuval çuval para gelmiş

Askerimize pusu kuran, ambulansı ateşe veren, polisimize alçakça saldıran terör örgütü PKK elebaşlarını Kandil’de ziyaret eden Cemal’in yönettiği Bağımsız Gazetecilik Platformu’na 423 bin TL ile en fazla yardımı Alman danışmanlık şirketi Niras’ın yaptığı saptanmıştı. ABD’nin ulus devletleri tasfiye etmek için atağa geçtiği yıllarda kurulan Ulusal Demokrasi Vakfı’nın 265 bin TL, Guardian Foundation’un 251 bin TL, Norveç Büyükelçiliği’nin 127 bin TL, İsveç Başkonsolosluğu’nun ise 110 bin TL finansman desteğinde bulunduğu belirtilmişti. Batılı ülkelerin kirli paralarıyla beslendiğini ifşa eden Akit’e saldıran Hasan Cemal, “Hakkımdaki alçakça iftira ve korkunç yalanların hesabını yargıda vereceksiniz. Özgürlük ve hukuk mücadelemde beni korkutamazsınız” ifadeleri ile sosyal medya üzerinden nefret kusmuştu.

Hainliği böyle beslemişler

Terör sevici Hasan Cemal kimdir?

Karanlık zihniyetini yalan ve iftiralarla ayakta tutmaya çalışan Hasan Cemal, FETÖ ve PKK terör örgütlerinin vazgeçilmez tetikçileri arasında yer aldı. FETÖ’nün finanse ettiği küçük çaplı sitelerde sözde gazetecilik yapmaya çalışan Hasan Cemal, terör saldırılarından hükümeti sorumlu tutup, terör örgütlerine hiç toz kondurmadı. Fetullahçı teröristlerin darbe teşebbüsüne "Erdoğan darbesi" diyecek kadar küstahlaşan Cemal, tarihin çöplüğüne gömülen FETÖ medyasının ardından uzunca bir süre ağıt yaktı.