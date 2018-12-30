0553 313 94 23

Besleme Cemal panikledi

Batılı ülkelerin ve Alman vakıflarının fonlarıyla beslendiğini ifşa ettiğimiz Hasan Cemal’in kirli paraların üstünü örtme girişimi Akit’in dikkati sayesinde bozuldu. Akit’e dil uzatan Hasan Cemal’in, kuruculuğunu yaptığı Bağımsız Gazetecilik Platformu’nun sitesinde yer alan bağış raporlarını kaldırttığı belirlendi.

30 Aralık 2018 Pazar 11:32
Besleme Cemal panikledi

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

Haçlı Batı’dan aldığı paraların deşifre olmasının ardından paniğe kapılan ve Akit’e dil uzatan Hasan Cemal’in kuruculuğunu yaptığı Bağımsız Gazetecilik Platformu’nun sitesinde yer alan bağış rapolarının yok edildiği ortaya çıktı.

Baltayı bu kez taşa vurdu

2002 yılından beri AK Parti yönetimi altında şaha kalkan Türkiye’nin karşısında her türlü ihanete imza atan, millete kurşun sıkan kanlı örgütlere sahip çıkan, “gazeteci” kisvesi altında terör yandaşlığına soyunan Hasan Cemal, bu sefer baltayı taşa vurdu. 6 Aralık Perşembe günü “Hainliği böyle beslemişler” başlıklı manşet haberimizin ardından Akit’e dil uzatan Hasan Cemal’in, kuruculuğunu yaptığı Bağımsız Gazetecilik Platformu’nun sitesinde yer alan bağış kayıtlarını kaldırttığı belirlendi. Gazetemizin sinsi oyunu bozmasından rahatsız olan Cemal’e bağlı platformun, ‘şeffaflık’ adı altında yayımladığı finansal verileri alelacele sildiği tespit edildi. CIA'in yan kuruluşlarından Batılı ülkelerin konsolosluklarına kadar Türkiye karşıtı kurumlardan 1 buçuk milyon TL destek alması “bağımsız” Cemal’in, hükümete karşı neden savaş başlattığını açıkça ortaya koydu.

Çuval çuval para gelmiş

Askerimize pusu kuran, ambulansı ateşe veren, polisimize alçakça saldıran terör örgütü PKK elebaşlarını Kandil’de ziyaret eden Cemal’in yönettiği Bağımsız Gazetecilik Platformu’na 423 bin TL ile en fazla yardımı Alman danışmanlık şirketi Niras’ın yaptığı saptanmıştı. ABD’nin ulus devletleri tasfiye etmek için atağa geçtiği yıllarda kurulan Ulusal Demokrasi Vakfı’nın 265 bin TL, Guardian Foundation’un 251 bin TL, Norveç Büyükelçiliği’nin 127 bin TL, İsveç Başkonsolosluğu’nun ise 110 bin TL finansman desteğinde bulunduğu belirtilmişti. Batılı ülkelerin kirli paralarıyla beslendiğini ifşa eden Akit’e saldıran Hasan Cemal, “Hakkımdaki alçakça iftira ve korkunç yalanların hesabını yargıda vereceksiniz. Özgürlük ve hukuk mücadelemde beni korkutamazsınız” ifadeleri ile sosyal medya üzerinden nefret kusmuştu.

Hainliği böyle beslemişler

Terör sevici Hasan Cemal kimdir?

Karanlık zihniyetini yalan ve iftiralarla ayakta tutmaya çalışan Hasan Cemal, FETÖ ve PKK terör örgütlerinin vazgeçilmez tetikçileri arasında yer aldı. FETÖ’nün finanse ettiği küçük çaplı sitelerde sözde gazetecilik yapmaya çalışan Hasan Cemal, terör saldırılarından hükümeti sorumlu tutup, terör örgütlerine hiç toz kondurmadı. Fetullahçı teröristlerin darbe teşebbüsüne "Erdoğan darbesi" diyecek kadar küstahlaşan Cemal, tarihin çöplüğüne gömülen FETÖ medyasının ardından uzunca bir süre ağıt yaktı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 11:32
  1. İstanbul
  2. Haçlı Batı
  3. Akit
  4. Hasan Cemal
  5. Bağımsız Gazetecilik Platformu
  6. AK Parti
  7. CIA
  8. terör örgütü PKK
  9. Kandil
  10. Ulusal Demokrasi Vakfı
  11. Guardian Foundation
  12. Norveç Büyükelçiliği
  13. İsveç Başkonsolosluğu
  14. FETÖ
  15. PKK
  16. terör saldırıları
  17. Fetullahçı teröristler
  18. FETÖ medyası

YORUM YAZ

  • m.turkm.turk26 dk önce
    Tarihte hiç bir Alman veya Fransız veya İngilizin ya da başka milletten birinin kendi ülkesine hainlik edip BİZE çalıştığını okumadım. Ama bizde bu çok oluyor. Yahu bütün hainler burdan çıkıyor. İlginç.......
  • MilletMillet55 dk önce
    Batıda devlete millete ihanet eden hangi şerefsiz bizdeki kadar itibar görür
  • Güney DoğuluGüney Doğulu57 dk önce
    Irkçı siyonist emperyalislerin her yönüyle hainliğini yapanlar bu vatanda, bu bayrağın altında, Türkiye Cumhuriyeti güvenliğinde ve Milletimizin arasında nasıl yaşarlar ve müsade edilir? Şaşarım... İDAM MASAYA NE ZAMAN GELECEK???????

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Teröristlerden kirli algı operasyonu! YPG’liler Esed postuna büründü
  1. Teröristlerden kirli algı operasyonu!..
  2. Kenan Sofuoğlu: Acemiyim
  3. Yılbaşında Hadi'den Turkcell'in..
  4. Soylu açıkladı: Telsiz konuşmalarını..
  5. İstanbul'da yılbaşı önlemleri
  6. Putin'den Turmp'a mektup: Hazırız
  7. ATO'dan yeni yılda yeni vizyon
  8. 'Kütüphanem Cepte' büyük ilgi gördü
  9. "Yüzler ve Adımlar" yarın Diyanet..
  10. Lâiklikten bîhaber laikçi..
  11. Ford, 2019 yılı Trend Raporu'nu açıkladı
  12. Denizde can pazarı! Yaşlı kadın son..
  13. Ürünlerin piyasaya arzındaki..
  14. "Son Osmanlı diplomatının kabri..
  15. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  16. Ticari davalara da arabuluculuk geliyor
  17. Yine HDP yine açlık grevi!
  18. Ankara'da yılbaşı tedbirleri
  19. Gram altında 2019'da rekor beklenmiyor
  20. Başörtüsündeki iğne sorununa "dostane..
Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
Balyozcuların yeni küstahlığı! 'Akar'ı davet ederseniz biz gideriz'
Balyozcuların yeni küstahlığı! 'Akar'ı davet ederseniz biz gideriz'
Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
Yerel seçim öncesi üç büyük anket!

Günün Karikatürü

28 Aralık 2018
AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım