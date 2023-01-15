Beslediği yılan Putin'i soktu! Rusya'da savaş içinde savaş

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi birinci yılını doldurmak üzereyken Rusya’da savaş içinde savaş patlak verdi. Ukrayna’nın Donbas cephesinde binlerce paralı askerini kaybederek Solidar kasabasını ele geçirdiğini öne süren Wagner paralı ordu patronu Yevgeniy Prigojin, Rusya Savunma Bakanlığı’nı resmen zaferi çalmakla suçladı.

Rusya’da Savunma Bakanlığı ile ‘Wagner’ arasında kavga geçen sonbahar aylarında Ukrayna ordusunun Lugansk bölgesinde gerçekleştirdiği başarılı karşı saldırıyla başlamıştı. Prigojin, Rusya’nın resmi ordusunu beceriksizlikle suçlamıştı. Dün kavga tam anlamıyla su yüzüne çıktı. 11 aydan bu yana Ukrayna’da ilk defa 10 bin kişinin yaşadığı Solidar kasabasını kendi kuvvetleriyle ele geçirdiğini ilan eden Prigojin, “Koltuklarını muhafaza etmek isteyen askeri bürokrasi Wagner kelimesini ağzına almak istemiyor. Bizim cephede elde ettiğimiz başarıları görmezden gelerek Solidar zaferini çalmak istiyorlar” diye açıklama yaptı.

Prigojin’in bu çıkışı üzerine Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yeni açıklama yapıldı. Solidar’ın 14 Ocak’ta kesin olarak Rusya kontrolüne geçtiği belirtilen Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Harekâtın başarıya ulaşması Rus ordusunun Ukrayna mevzilerine açtığı amansız topçu ve füze ateşi sayesinde mümkün olmuştur. Solidar’ın ele geçirilmesinde Wagner oluşumunun da önemli katkıları olmuştur” dendi.

- 2010’a kadar “Putin’in aşçısı” lakabıyla tanınan Prigojin’in yıldızı kurduğu ‘Konkord’ şirketiyle parladı. Rus ordusuna kumanya tedariki işini yapmaya başladı.

- 2012 yılına gelindiğinde eski askerleri toplayarak Afrika ve Suriye cephelerinde boy göstermeye başladı.

- İki ay önce resmen Wagner’in patronu olduğunu kabul eden Prigojin, Ukrayna savaşında ön sıralarda yer aldığını da ilan etmişti. 62 yaşındaki Prigojin’in son çıkışlarıyla Rusya Savunma Bakanı görevine göz diktiği ve hatta Rusya iç siyasetine girmek istediği söyleniyor.

Kaynak: Hürriyet