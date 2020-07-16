  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Beşir Derneğinin İdlib'de inşa ettirdiği 180 evin yapımı tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:52:42 -
Beşir Derneğinin İdlib'de inşa ettirdiği 180 evin yapımı tamamlandı

HATAY (AA) - Beşir Derneği tarafından Suriye'nin İdlib kentinde yapımı tamamlanan 180 briket eve, ihtiyaç sahibi aileler yerleştirilmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattığı "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında Beşir Derneğince bölgede yaptırılan 180 briket evin inşası tamamlandı.

Hazır hale getirilen evlere, savaş mağduru İdlibli ihtiyaç sahibi aileler yerleştirilmeye başlandı.

Derneğin Sosyal Yardımlar Uzmanı Salih Kayabekir, AA muhabirine, çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki çadırlarda kalan aileler için daha iyi bir yaşam alanı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Ramazanın son haftasında İdlib'in Killi bölgesinde başladıkları briket ev inşasının ilk etabının tamamlandığını, 2. ve 3. etap çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü ifade eden Kayabekir, "Briket evlerin yapıldığı bölgede gerekli altyapı çalışmaları sürüyor. Ortalama 40 metrekarelik evlerde oturma ve ebeveyn odası, mutfak, banyo ve tuvalet bulunuyor. Su tankı ile tüm kapı ve pencereler çürüme ve paslanmaya dayanıklı malzemeden yapılıyor." dedi.

Ailelerin sosyal yaşam alanların da düşünüldüğünü vurgulayan Kayabekir, şunları kaydetti:

"Dernek olarak kampanyaya büyük önem veriyoruz. Tüm ihtiyaçlarını briket evlerin içerisinde giderecek olan savaş mağduru mazlum ailelerimiz, bez çadırlardan kurtulacak olmanın sevincini yaşıyor. Evlerin etrafında cami, sağlık ocağı ve çocuk parkı gibi sosyal alanlar da bulunuyor. Projeyi tamamlayıp evlere savaş mağduru binlerce ailenin yerleşmesi için mazlumların hamisi olan milletimizin desteğine ihtiyacımız var. İnşallah İdlib'de bin briket ev yaparak aileleri sıcak bir yuva kavuşturmuş olacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı