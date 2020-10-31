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Aktüel Beşir Derneği'nden İzmir'deki depremzedelere yardım
Aktüel

Beşir Derneği'nden İzmir'deki depremzedelere yardım

Yeniakit Publisher
2020-10-31 14:27:21 -
Beşir Derneği'nden İzmir'deki depremzedelere yardım

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye yönlendirdiği ekipleri ve gönüllüleriyle yardım çalışmalarına başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ege ve Marmara bölgelerinde geniş bir alanda hissedilen depremin ardından afet bölgesine 100'den fazla gönüllü ekibi, 5 lojistik aracı ve 15 profesyonel ekip gönderildi.

Afet bölgesine ulaşan ekipler, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda yardım çalışmalarına başladı. Evlerine giremeyen ve geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan depremzedeler için mobil aşevleri ile sıcak yemek dağıtımı yapan ekipler, deprem bölgesinde 10 farklı noktada çorba, çay gibi ikramlarda bulunuyor.

Beşir Derneği Başkanı Fatih Sarıyar, olağanüstü durumlar için hazır olan ekipleri ve gönüllülerle afetzedelerin yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Mobil aşevimiz ile deprem bölgesinde 3 öğün olmak üzere sıcak yemek ikramında bulunmaya başladık. Deprem bölgesinde 10 farklı noktada çorba, çay ve sandviç ikramında bulunuyoruz. 100'den fazla gönüllü ekibimiz, 5 lojistik aracımız ve 15 profesyonel personel ekibimizle kurtarma çalışmaları, çadır kurma, yardım dağıtma ve diğer destek hizmetlerimize AFAD ve Kızılay Besleme Grubu koordinasyonunda devam ediyoruz. Gün birlik olma ve yaraları sarma günüdür. Zor zamanlarda birbirimizin yanında olmak durumundayız. " ifadelerini kullandı.


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