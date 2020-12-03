  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Beşir Derneği Suriyeli engelli sığınmacıya elektrikli motosiklet hediye etti
Aktüel

Beşir Derneği Suriyeli engelli sığınmacıya elektrikli motosiklet hediye etti

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:56:33 -
Beşir Derneği Suriyeli engelli sığınmacıya elektrikli motosiklet hediye etti

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği, Suriyeli engelli sığınmacıya elektrikli motosiklet hediye etti.

Beşir Derneği’nden yapılan açıklamada, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Suriyeli engelli Cuma El Ulyevi’ye dernek tarafından elektrikli motosiklet hediye edildiği belirtildi.

Suriye’deki iç savaş sırasında ayağını kaybeden ve Hatay’daki tedavisinin ardından çocuklarıyla Darıca ilçesine yerleşen Cuma El Ulyevi'nin kendisine elektrikli motosiklet hediye edilmesi nedeniyle çok mutlu olduğu dile getirildi.

Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu, Suriyeli sığınmacının durumundan haberdar olduklarında kendisine yardım etmeyi sorumluluk kabul ettiklerini ve hemen harekete geçtiklerini belirtti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk salgının sona ereceği tarihi açıkladı
Sağlık

Bilim Kurulu Üyesi Öztürk salgının sona ereceği tarihi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Koronavirüs salgınının, 2021 yılında biteceğine ilişkin görüşlerin o..
Kemalistler Aliyev'i hedef aldı: 10 Kasım bizim yas günümüz
Dünya

Kemalistler Aliyev'i hedef aldı: 10 Kasım bizim yas günümüz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından, işgalci Ermenistan'ın Karabağ'daki yenilgiyi kabul eden bildiriye imza attığı 10 Kasım tar..
Fransa'da skandal adım! 76 camiye baskın yapılacak
Dünya

Fransa'da skandal adım! 76 camiye baskın yapılacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkedeki 76 camiye denetim yapacaklarını duyurdu. Darmanin, şartlara uygun olmaması halinde camileri..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay