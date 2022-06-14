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Aktüel Beşir Derneği, kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak
Aktüel

Beşir Derneği, kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Beşir Derneği, bu yıl hayırseverler tarafından yapılacak kurban bağışlarını dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 19:39:00 -
Beşir Derneği, kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki hayırseverlerin merhamet elini Filistin, Yemen, Somali, Pakistan, Bangladeş, Çad, Tanzanya, Togo, Nijer ile Kenya gibi birçok mazlum ve mahzun ülkedeki yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaştırmak için çalışmalar yapılıyor. Kurban kesim hazırlıklarına Kurban Bayramı'ndan yaklaşık 2 ay önce başlayan dernek, yapılacak kesimleri ülkelerin ihtiyaç durumlarına göre belirliyor. Derneğin uzman ekipleri gözetiminde ve İslami hassasiyetlere uygun kurban kesimlerinin ardından bağışçılara aynı gün bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca "Kardeş Payı" projesi ile hayırsever bağışçıların kestikleri kurban payları, Beşir Derneği'nin Türkiye genelindeki temsilcilikleri ve gönüllüleri aracılığıyla teslim alınıp ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edilebiliyor.​​​​​​​

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