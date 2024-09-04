Beşinci kolcular harekete geçti! Türkiye için alçak plan

Akşam gazetesi yazarı Tarkan Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerdeki kışkırtıcı olaylara karşı önemli uyarılarda bulunduğunu ifade etti. Zengin, beşinci kol faaliyetleriyle Türkiye’de toplumsal barışı bozma girişimlerinin arttığını belirtti. Beşinci kolcuların geçmişte olduğu gibi bugün de ülke içindeki karışıklıkları tetiklemek için faaliyet yürüttüğünü vurgulayan Zengin, bu provokasyonlar karşısında dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi. Zengin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle çok önemli uyarılar yaptı...

Son günlerde toplumun sinir uçlarıyla oynayan çeşitli kışkırtmalar olduğunu...

Dilinden, kaleminden ve klavyesinden nefret akan 5. kol aparatlarının tuzağına düşmeyeceğimizi söyledi.

Beşinci kol, bir devleti, bir hükümeti veya bir kitleyi dezenformasyon, yalan, propaganda, etki ajanlığı, ve faaliyetleriyle müdahaleye uygun hale getirmek, ele geçirmek ve yıkmak için yapılan çalışmalardır.

İspanya iç savaşı sırasında Madrid'i dört koldan işgal eden General Franco'nun istihbaratçıları beşinci kolcular olarak içeride ayaklanma çıkararak şehri almışlardı. Spartalılar ise beşinci kol olarak Truva atı kullanmışlardı.

Türkiye maalesef geçmişten bugüne beşinci kolcuların çeşitli vesilelerle kendini gösterdikleri bir ülke. Beşinci kolcular son 22 yıldır vesayetin geriletilmesiyle beraber büyük güç kaybettiler ve deşifre oldular.

Üçüncü Dünya Savaşı'nın tartışıldığı, işgalci İsrail'in ülkemize yönelik düşmanca tavırlar gösterdiği, ABD'nin PKK/PYD terör örgütüne her türlü yardımı yaptığı bir ortamda ülkemizde toplumsal barışı bozacak olayların peş peşe yaşanması tesadüf gibi durmuyor...

Bu kapsamda son 10 gün içinde yaşanan bazı olaylara bakalım...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yalanını bir milletvekili ve Fetöcü hesaplar paylaştı. Borsada düşüş yaşandı.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret içeren bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt'teki konuşmasının ardından kuvvet komutanlarının, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadıkları yalanı ortaya atıldı.

Madalyalı milli atıcı Yusuf Dikeç, X'te annesiyle birlikte göründüğü resmini paylaştı. Annesinin başörtülü olması nedeniyle ağır hakaretler edildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi Mehmet İzmirlioğlu'nun eşi başörtülü olduğu gerekçesiyle derneğin İstanbul Beşiktaş'taki sosyal tesislerine alınmadı.

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Dilara Çiçek, 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak için yaptığı başvuru başörtülü olduğu için reddedildi.

Gaziantep'te, İsmail Haniye'nin yaklaşık 1 aydır aynı yerde olan posterlerinin 30 Ağustos tören alanına asıldığı yalanını söyledi CHP'liler. Posterleri parçalayan CHP'liler "Türkiye laiktir laik kalacak" slogan attılar.

Kara Harp Okulu mezunları, resmi tören sonrası korsan bir yemin töreni yaptı. 28 Şubat sloganlarını hatırlatan sloganlar attılar.

Son bir haftada Cumhurbaşkanımıza, AK Parti Hükümeti'ne ve ona oy verenlere ağır hakaretlerin yer aldığı sokak röportajları devreye sokuldu.

Bunlardan biri de AK Partililere "geri zekalı" ve "beyinleri emcüklenmiş" diye ağır hakaret eden ve cahil olduğu konuşmasından belli olan bir kadın. Hakaretleri nedeniyle tutuklanınca CHP'liler kendisini fikir suçlusu ilan ettiler.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terbiye yoksunu kadını cezaevinde ziyaret etti. Ertesi gün serbest bırakılan kadını İzmir'de şeref konuğu olarak ağırlayarak alkışlattı.

Olanlar tesadüf görünmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "iç cephemizi sarsmaya yönelik provokasyonlar karşısında teyakkuz halinde olmamız gerekiyor" diye boşuna uyarmıyor."

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