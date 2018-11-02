Besin zehirlenmesi nasıl anlaşılır?



Besin zehirlenmesi sonucu ishal ve kusmanın sonucu olarak hasta çok miktarda su kaybeder. Kişinin, doktora gitmeden önce kendi yapması gereken birtakım şeyler vardır. Sıvı kaybını kendi temin edebilir. Bunun için en temel olan şey su içmektir.

Her sıvı alınabilir mi?

Besin zehirlenmesi sonrası, alınabilecek en iyi sıvı sudur. Fakat bunun yanında, kişide hipertansiyon yoksa ayran içmesi de iyi olur.

Gazlı içeceklerden sakınılmalıdır.

Meyve suyu da içerisinde posa barındırdığı için tavsiye edilmez.

Çay olabilir.

Mide ve bağırsak sistemini engellemeye yönelik ilaçlar içilmemelidir

Doktora gitmeden önce, bu tür ilaçlar kesinlikle alınmamalıdır.

Sadece doktor gözetiminde kusma ve ishalin ilaçla engellenmesi gerekir.

Besin zehirlenmesi durumunda yapılacak en iyi şey, hastayı kusturmaktır.

Solunum durmuş ya da başka bir komplikasyon gelişmişse, hastaya suni solunum da yapılabilir.

Zehirlendiğinizi nasıl anlarsınız?

- Karında ağrı ve kramp varsa

- İştah kaybı yaşıyorsanız

- 38 derece ve üstü ateşiniz varsa

- Titremeler ve kas ağrısı yaşıyorsanız.

En genel bulgular; mide bulantısı, ishal ve kusmadır ayrıca gözde ve ağızda kuruluklar yaşıyorsanız, muhtemelen ciddi bir besin zehirlenmesi geçirmektesiniz.

Kaybedilen sıvı miktarınızı, doktora gitmeden önce temin etmeli, sonrasında ise 112'yi arayarak en yakın acile gitmelisiniz.

NASIL OLUŞUR?

Besin zehirlenmesi; virüs, parazit, bakteri veya toksin içeren yiyecek veya içeceğin tüketilmesi sonucu oluşan bir hastalıktır.

Toplu yemek yenen yemekhane, hastane, restoran, okul gibi yerlerde yaygın şekilde görülür.



Besinlerin hazırlanmasında hijyene yeterince dikkat edilmemesi, son kullanma tarihlerinin geçmiş olması, özellikle et, tavuk, balık gibi hayvanî gıdaların yeterli ölçüde pişirilmemiş olması ve kirli sular besin zehirlenmesine sebep olmaktadır.

Yazın buna dondurmadan zehirlenmeler eklenmektedir. Dondurulmuş ve defaatle donup çözülmüş beklemiş dondurmalar çocuklar kadar yetişkinleri de ölümcül şekilde zehirleyebilir.

Çoğu besin zehirlenmesi yiyeceğin tüketilmesinden 1 ila 6 saat sonra ortaya çıkabilir. Tüketilen besinin etkisine göre ölümcül olan zehirlenmelere rastlanmaktadır.

Hafif düzeyde olanı kolay

Kaybedilen sıvının yerine konması amacı ile hastaya bol su ve sıvı gıda takviyesi yapılmalıdır.

Hastalık ortalama 2 gün içinde bünyeyi terk eder. Bu süre içerisinde haşlanmış patates, muz, pirinç, yoğurt, beyaz peynir ve yoğurt tüketilebilir.

Yağlı ve posalı yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

Doktor yazmadıkça antibiyotik kullanılmamalıdır.

2 günden uzun süren durumlarda doktora başvurulmalıdır.

Dikkat edilmesi gerekenler

Dışardan alınan et, süt, balık gibi ürünlerin taze olduğundan emin olunmalıdır.

Meyve ve sebze çok iyi yıkanmalıdır.

Dondurulup çözdürülen besinler yeniden dondurulmamalıdır.

Yiyeceklerin iyi pişirilmiş olduğundan emin olunmalıdır.

El temizliğine maksimum derecede dikkat edilmelidir.

Arıtılmış veya hazır su kullanılmalıdır.

Az pişmiş deniz ürünlerinden ve mayonez, krema gibi yiyeceklerin hazırlanış şartlarından emin olunmalıdır.

Ölümcül olanı “Clostridium Botulinum”

Ölümcül olabilen besin zehirlenmesi “Clostridium Botulinum”dur.



En ciddi besin zehirlenmesi türüdür. Sinir sisteminde felce sebep olur ve solunumu engelleyerek ölümle sonuçlanabilir.

En sık konservelerde görülür, bunun sebebi havasız ortamlarda üremesidir. Bunun dışında meyve, sebze, bal ve ette de rastlanabilir.

Tehlikeli türde besin zehirlenmesinin belirtileri;

Çift görme

Ağız kuruluğu

Yutma güçlüğü

Göz bebeğinin genişlemesi

Ses kısıklığı ve solunum güçlüğü

Tedavisi;

Sayılan belirtilerin taşınması durumunda hastanın solunumu kontrol edilmelidir.

Gerekiyorsa suni solunum yapılmalıdır, ve kişi acilen hastaneye götürülmelidir.

Besin zehirlenmesine karşı alınacak önlemlerden en önemlisi, içinde hava sıkışmış olan konservelerden kaçınmaktır. Kapağı şişmiş, bombeleşmiş veya çatlamış olan konserveleri satın almayınız.