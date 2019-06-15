Besin değeri oldukça yüksek olan dutun faydalarını biliyor muydunuz?

Kansızlıktan, diş sağlığına kadar doğal bir antibiyotik olan dutun oldukça fazla faydası mevcut. Düzenli tüketimi sayesinde kalp, damar ve dolayısıyla sinir sistemini düzene sokan dut, pekmez ve reçel olarak da tüketilebilir.

Sindirime yardımcı olur.

Kolesterolü düşürür.

Kan şekerini dengeler.

Ateşi düşürür.

KAraciğerin yağlanmasını geciktirir.

Kansızlığı geçirir.

Gözün görme yapısını destekler.

Kanserden korur.

Yorgunluğa iyi gelir.

Antiflamatuar ağrıları keser.

Bağışıklık sistemine destek sağlar.

Anemi hastalığında destek olarak kullanılır.

Kalp ve damarları rahatlatır.

Kemik dokusu olluşumuna destek sağlar.

Cildi parlatır ve gençleştirir.

Günlük lif ihtiyacının yüzde 20'sini bir avuç dutla sağlayabilirsiniz. Düzenli olarak tüketildiğinde vücuda karşı yararlarını görmeniz daha da olası.

Anti-aging etkisi sayesinde, vücudunuzdaki derinin sağlığını korumak için birebirdir.

Dutun çayı, kurusu ve yaş haliyle kullanılması, tüketim kolaylığı sağlıyor. Dut yiyemeyenler için çayının içilmesi öneriliyor.

Her şeyde olduğu gibi fazla dut tüketimi, zararlıdır. Çok yediğinizde, karın bölgesinde şişlik ve bağırsaklarda tıkanma yapabilir.

Dut seçerken nelere dikkat edilmeli?

Dutun fazla ezilmemiş olmasına ve toprakla çok temas etmemiş olmasına dikkata edilmesi gerekir. Çok boğumlu olduğu için herhangi bir sorun teşkil ettiğinde müdahale etmesinin kolaylaşması açısından özen gösterilmelidir.

Besin Değerleri Porsiyon Miktarı: 1 00 g Kalori (kcal) 43