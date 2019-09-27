BES’in avantajlarından yararlanmalıyız Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) çok sağlam bir altyapıya sahip olduğuna dikkat çekti.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) çok sağlam bir altyapıya sahip olduğuna dikkat çekti. Sincek, “Millet olarak BES’in eşsiz avantajlarından daha fazla yararlanmalıyız. BES sayesinde bir yandan dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma hedefini gerçekleştirirken diğer yandan da tasarruflarımızı artırarak emeklilik dönemimizi güvence altına alabiliriz” dedi.

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