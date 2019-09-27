BES’in avantajlarından yararlanmalıyız
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) çok sağlam bir altyapıya sahip olduğuna dikkat çekti.27 Eylül 2019 Cuma 09:06
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) çok sağlam bir altyapıya sahip olduğuna dikkat çekti. Sincek, “Millet olarak BES’in eşsiz avantajlarından daha fazla yararlanmalıyız. BES sayesinde bir yandan dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma hedefini gerçekleştirirken diğer yandan da tasarruflarımızı artırarak emeklilik dönemimizi güvence altına alabiliriz” dedi.
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