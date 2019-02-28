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Beşiktaş’tan Yıldırım Demirören’e teşekkür mesajı yayınlandı

Beşiktaş Kulübü, TFF Başkanlığından istifa eden Yıldırım Demirören için teşekkür mesajı yayınladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 23:48
Beşiktaş’tan Yıldırım Demirören’e teşekkür mesajı yayınlandı

Beşiktaş Kulübü, TFF Başkanlığından istifa eden Yıldırım Demirören için teşekkür mesajı yayınladı.

 

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

"Kulübümüzün eski başkanlarından Yıldırım Demirören’e Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinde vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunar, Haziran ayında yapılacak seçime kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini vekaleten yürütecek olan kulübümüzün eski ikinci başkanlarından Hüsnü Güreli’ye başarılar dileriz."

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 23:48
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