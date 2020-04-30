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Spor

Beşiktaş'tan Yasin Öztekin atağı

Yerli isimlere yönelen Beşiktaş, Sivasspor'dan Yasin Öztekin'i gündemine aldı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:52:00 -
Beşiktaş'tan Yasin Öztekin atağı

Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, salgın nedeniyle liglere ara verilen şu günlerde sık sık teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşüp, yeni sezonun transfer politikasını belirliyor.

Beşiktaş'ın Sivasspor'da gösterdiği performansla tekrardan dikkatleri üzeirne çeken Yasin Öztekin için harekete geçtiği iddia edildi.

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