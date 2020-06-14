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Spor

Beşiktaş'tan vefat eden eski basketbolcusu McGilmer için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 14:32:08 -
Beşiktaş'tan vefat eden eski basketbolcusu McGilmer için taziye mesajı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, hayatını kaybeden eski basketbolcularından Benjamin McGilmer için taziye mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Erkek basketbol takımımızın formasını dört sezon boyunca giyen (1980-84) Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. McGilmer'ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

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