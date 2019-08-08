Beşiktaş'tan transfer bombası Riza Durmisi
Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda sol bek arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Lazio formasını giyen Riza Durmisi'yi yakın takibe aldı.08 Ağustos 2019 Perşembe 12:02
Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili İtalya'dan yeni bir haber geldi.
İtalyan basını daha önce Beşiktaş'ın teklifini geri çeviren Riza Durmisi'nin artık İstanbul'a gitmeye daha sıcak baktığını yazdı. Lazio formasını giyen Danimarkalı sol beki kiralamak isteyen Siyah-Beyazlılar önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yaparak işi bitirmeye çalışacak.
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