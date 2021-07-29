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Spor Beşiktaş'tan Trabzonspor'a giden Dorukhan'ın maaşı belli oldu
Spor

Beşiktaş'tan Trabzonspor'a giden Dorukhan'ın maaşı belli oldu

Beşiktaş ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz, Trabzonspor'dan 12 milyon TL alacak. 25 yaşındaki futbolcunun 10 milyon TL civarında maaş, her sezon başı için de 2 milyon TL imza parası alacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 18:05:00 -
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a giden Dorukhan'ın maaşı belli oldu

Karadeniz ekibi, Dorukhan Toköz'le resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan'a sezon başı 10 milyon TL garanti ücret ödeyecek.

İmza parası 2 milyon TL

61saat'in haberine göre; Dorukhan, sezon başına Trabzonspor'dan 2 milyon TL imza ücreti alacak. Ayrıca sözleşmesinde maç başı maddesi ve çeşitli bonuslar da olacak.

8 numaralı forma

25 yaşındaki Dorukhan'ın Trabzonspor'da boşta olan 8 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Milli futbolcunun, Abdullah Avcı ile çalışmayı çok istediği de aktarıldı.

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