Beşiktaş'tan Trabzonspor'a giden Dorukhan'ın maaşı belli oldu
Beşiktaş ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz, Trabzonspor'dan 12 milyon TL alacak. 25 yaşındaki futbolcunun 10 milyon TL civarında maaş, her sezon başı için de 2 milyon TL imza parası alacağı belirtildi.
Karadeniz ekibi, Dorukhan Toköz'le resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan'a sezon başı 10 milyon TL garanti ücret ödeyecek.
İmza parası 2 milyon TL
61saat'in haberine göre; Dorukhan, sezon başına Trabzonspor'dan 2 milyon TL imza ücreti alacak. Ayrıca sözleşmesinde maç başı maddesi ve çeşitli bonuslar da olacak.
8 numaralı forma
25 yaşındaki Dorukhan'ın Trabzonspor'da boşta olan 8 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Milli futbolcunun, Abdullah Avcı ile çalışmayı çok istediği de aktarıldı.