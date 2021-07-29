Beşiktaş'tan Trabzonspor'a giden Dorukhan'ın maaşı belli oldu

Karadeniz ekibi, Dorukhan Toköz'le resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan'a sezon başı 10 milyon TL garanti ücret ödeyecek.

İmza parası 2 milyon TL

61saat'in haberine göre; Dorukhan, sezon başına Trabzonspor'dan 2 milyon TL imza ücreti alacak. Ayrıca sözleşmesinde maç başı maddesi ve çeşitli bonuslar da olacak.

8 numaralı forma

25 yaşındaki Dorukhan'ın Trabzonspor'da boşta olan 8 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Milli futbolcunun, Abdullah Avcı ile çalışmayı çok istediği de aktarıldı.