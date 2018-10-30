Beşiktaş'tan Töre'nin sakatlık durumu ile ilgili açıklama geldi
Beşiktaş, Töre'nin sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.30 Ekim 2018 Salı 20:11
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Futbol Takımımızın dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığı maçta rakip oyuncunun darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Gökhan Töre'nin yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır."
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