Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru: Trabzonspor maçı tekrar edilsin!

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. 47. dakika yaşananlar tartışmalara sebep oldu.

Kaleci Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen'in geri pasında topu elle kontrol etti. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermesine karşın, vuruşu yanlış yerden yaptırdı. Beşiktaşlı oyuncuların vuruşunda top baraja takılırken; pozisyon golle sonuçlansaydı atış kural hatası olacaktı.

Beşiktaşlı oyuncuların vuruşu, hakem Zorbay Küçük'ün koyduğu noktadan değil kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan kurlanması gerekirdi. Trabzonsporlu oyuncuların ise kale çizgisinin üzerinde sıralanması gerekiyordu. Çünkü paralel kale alanı çizgisinin kaleye mesafesi 5.5 metre. 9.15 metre baraj mesafesi sağlanamayacağından tüm oyuncular kaleciyle birlikte kale çizgisi üçerinde sıralanmalıydılar.

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor maçındaki pozisyon için Türkiye Futbol Federasyonu’na kural hatası başvurusunda bulundu. Siyah beyazlı yönetim, kulüp avukatlarının konu ile ilgili hazırladığı raporun ardından federasyona resmi başvuru yaptı.

Futbol oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ne diyor?

"Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır"