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Beşiktaş'tan son 15 sezonun en kötü başlangıcı

- Siyah-beyazlı takım, ilk 4 hafta itibarıyla son 15 sezonda en kötü başlangıcını yaptı- 2004-2005 sezonunun ilk 4 haftasında 2 puan toplayabilen Beşiktaş, söz konusu sezondan sonraki en kötü başlangıcını gerçekleştirdi- Son 15 sezonun ilk 4 haftaları dikkate alındığında Beşiktaş ilk kez eksi averaja düştü- Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta kendisinden önce görev yapan 9 teknik adamın gerisinde kaldı

15 Eylül 2019 Pazar 11:01
Beşiktaş'tan son 15 sezonun en kötü başlangıcı


İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Beşiktaş Futbol Takımı, ilk 4 haftadaki performansıyla Süper Lig'de son 15 sezonda en kötü başlangıcını yaptı.

Sezona teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde giren siyah-beyazlı takım, ilk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu performansıyla son 15 sezonda en kötü sezon başlangıcına imza attı.

Son olarak 2004-2005 sezonunun ilk 4 haftasında 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, sonrasındaki 14 sezonda ilk 4 haftalar itibarıyla en az 6 puan elde etti. Bu sezon 4 puan toplayabilen Beşiktaş, kendisi adına son 15 yılın en kötü ilk 4 haftasını geçirdi.


- Averajı ekside


Beşiktaş, son 15 sezonun ilk 4 haftaları dikkate alındığında ilk kez eksi averaja düştü.

Sezonun ilk 4 maçında 6 gol atıp 7 gol yiyen siyah-beyazlı takımın, eksi 1 averajı bulunuyor. İlk 4 hafta itibarıyla son 15 sezonun en düşük puanını toplayan Beşiktaş, en kötü averajını da yaşıyor.


- Son 16 sezonda Beşiktaş


Beşiktaş'ın son 16 sezonun ilk 4 haftalarında gösterdiği performans şöyle:

Sezon O G B M A Y Av. P
2004-2005 4 0 2 2 6 9 -3 2
2005-2006 4 2 2 0 6 2 4 8
2006-2007 4 3 0 1 7 3 4 9
2007-2008 4 3 1 0 4 1 310
2008-2009 4 3 1 0 8 2 610
2009-2010 4 1 3 0 3 1 2 6
2010-2011 4 3 0 1 9 3 6 9
2011-2012 4 3 0 1 7 4 3 9
2012-2013 4 2 2 0 10 4 6 8
2013-2014 4 4 0 0 11 2 912
2014-2015 4 2 2 0 4 2 2 8
2015-2016 4 3 0 1 12 4 8 9
2016-2017 4 3 1 0 11 4 710
2017-2018 4 3 1 0 7 3 410
2018-2019 4 2 1 1 8 6 2 7
2019-2020 4 1 1 2 6 7 -1 4


- Avcı, 9 teknik adamın gerisinde


Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, kendisinden önce siyah-beyazlı takımı çalıştıran 9 teknik adama göre daha kötü bir başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin ilk 4 haftada 2 puan topladığı 2004-2005 sezonunda takımın başında İspanyol Vicente Del Bosque bulunuyordu. Sonrasındaki 14 sezonda Beşiktaş sezona teknik direktörler Rıza Çalımbay, Jean Tigana, Ertuğrul Sağlam, Mustafa Denizli, Bernd Schuster, Carlos Carvalhal, Samet Aybaba, Slaven Bilic ve Şenol Güneş ile başladı.

Avcı, kendinden önce görev yapan 9 selefinden kötü bir başlangıca imza attı.


- Avcı'nın kariyerinin en kötü 3. başlangıcı


Teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerindeki en kötü 3. sezon başlangıcını tekrarladı.

TFF 1. Lig'de aldığı o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Süper Lig'e taşıyan Avcı, bu seviyedeki ilk teknik direktörlük deneyimini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Süper Lig'deki ilk sezonunun ilk 4 haftasında 6 puan toplayan Avcı, sonraki sezonların 4. haftalarında sırasıyla 2, 6, 6 ve 10 puan aldı. 2011-2014 yıllarında ligde görev yapmayan tecrübeli teknik adam, 2014'te yeniden yapılanan ve İstanbul Başakşehir adını alan turuncu-lacivertli ekiple yeniden Süper Lig'e döndü.

2014-2015 sezonunun ilk 4 maçından 4 puan çıkaran Avcı'nın takımı, takip eden sezonlarda sırasıyla 3, 12, 9 ve 9 puan elde etti. Bu sezon da ilk 4 haftada 4 puan alan Abdullah Avcı, 2 puan alınan 2009-2009 sezonu ile 3 puan toplanan 2015-2016 sezonlarından sonra en kötü 3. sezon başlangıcını yineledi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 11:01
  1. Abdullah Avcı
  2. Beşiktaş
  3. Futbol
  4. SÜPER LİG
  5. SÜPERLİG

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