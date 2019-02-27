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Beşiktaş'tan Slaven Bilic bombası!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yaşanan düşüşün ardından sezon sonunda Slaven Bilic ile anlaşılacağı iddia edildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:57
Beşiktaş'tan Slaven Bilic bombası!

Beşiktaş’ın yeniden eski Hırvat teknik adam Bilic’le anlaşacağı iddiaları ortaya atıldı.

Şenol Güneş’in Milli Takım’a gideceği haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Beşiktaş’ın yeniden eski Hırvat teknik adam Bilic’le anlaşacağı iddiaları ortaya atıldı. Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımını çalıştıran ve görevinden ayrılan Bilic şu anda boşta ve Beşiktaş’tan gelebilecek resmi teklifi bekliyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:57
  1. Beşiktaş
  2. Slaven Bilic

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  • serhatserhat1 sa önce
    suud'dan kovulan biliç yakışır bjk'ye.

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