Beşiktaş'tan Slaven Bilic bombası! Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yaşanan düşüşün ardından sezon sonunda Slaven Bilic ile anlaşılacağı iddia edildi.

Beşiktaş’ın yeniden eski Hırvat teknik adam Bilic’le anlaşacağı iddiaları ortaya atıldı. Şenol Güneş’in Milli Takım’a gideceği haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Beşiktaş’ın yeniden eski Hırvat teknik adam Bilic’le anlaşacağı iddiaları ortaya atıldı. Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımını çalıştıran ve görevinden ayrılan Bilic şu anda boşta ve Beşiktaş’tan gelebilecek resmi teklifi bekliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.