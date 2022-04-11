Beşiktaş'tan sert tepki! 'Fitne üretim merkezleri...'

Beşiktaş Kulübü, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın bugün Fanatik Gazetesi'nde yer alan röportajının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Ayrıca Siyah Beyazlı kulüp, Ceyhun Kazancı'nın yarın saat 15.00’te Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama:

Bir medya kuruluşunda, Futbol A Takımımızın sözleşmeli futbolcularıyla ilgili olarak Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Sayın Ceyhun Kazancı’nın ifade ettiği iddia edilen açıklamalar gerçekleri yansıtmamaktadır.

Yeni bir ivme yakaladığımız dönemde, Camiamızın bütünleşmesinden rahatsız olan malum çevreler unutmasın ki inançla sürdürdüğümüz ve Beşiktaş’ın ruhuna uygun yapılandırdığımız projenin engellenmesine, Genel Kurulumuz yaklaşırken malzeme yapılmasına, Beşiktaş sevgimizle ve inancımızla müsaade edilmeyecek, fitne üretim merkezlerine geçit verilmeyecektir.

Gerçekliği araştırılmadan yapılan bu haberlerin ve söz konusu haberler referans alınarak sosyal medyada Beşiktaş’ı yıpratmak amacıyla yazılan belli başlı yorumların futbol kamuoyu ve taraftarlarımız tarafından ciddiye alınmamasını rica ediyoruz.

Futbol A Takımımızla ilgili gerçeği yansıtmayan bu ve benzeri haberlerle oluşan algı karmaşasını ortadan kaldırmak, gelecek planlarımız hakkında da Camiamıza ve spor kamuoyuna daha kapsamlı bilgi verebilmek amacıyla Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Sayın Ceyhun Kazancı tarafından yarın (12 Nisan) saat 15.00’te BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenlenecektir.

Saygılarımızla

Beşiktaş JK