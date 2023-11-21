  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Galatasaray’dan skandal ötesi “İsrail” kararı! Yazıklar olsun

İyi Parti'de flaş gelişme! Meral Akşener bakalım şimdi ne yapacak

WhatsApp'taki yeni tehlike öyle böyle değil! Bunu yaptığınız an beş parasız kalabilirsiniz

Usta oyuncudan acı haber! Hayatını kaybetti! En son, ATV’nin sevilen dizisinde oynuyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş karar! Gece yarısı imzaladı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Ezberleri bozan deprem uzmanı Şener Üşümezsoy sessizliğini bozdu! Şiddetini bile açıkladı: Orada her an deprem olabilir

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar: "Netanyahu eli kanlı bebek katilidir"

Flaş iddia: Baykar fabrikasından kaçırırken yakalandı! Çok ama çok büyük skandal

Dolandırılan Arda Turan: Tüm birikimimi kaybettim

Akaryakıt fiyatları her an altüst olabilir! Kötü haber az önce geldi
Spor Beşiktaş'tan sakatlıklar hakkında açıklama!
Spor

Beşiktaş'tan sakatlıklar hakkında açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-11-21 19:54:00 -
Beşiktaş'tan sakatlıklar hakkında açıklama!

Beşiktaş, Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Jean Onana ve Yakup Arda Kılıç'ın yanı sıra Kosova Milli Takımı kampında sakatlık yaşayan Milot Rashica'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, Sakaryaspor karşısında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jean Onana'nın MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini belirtti.

Aynı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Yakup Arda Kılıç'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama saptandığının aktarıldığı açıklamada, Milot Rashica'nın durumuyla ilgili de şunlar kaydedildi:

"Kosova Milli Takımı'nın 17 Kasım'da gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Milot Rashica'nın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir."

Siyah-beyazlı kulüp, üç futbolcunun da tedavilerine başlandığını duyurdu.

Milyonlar bekliyordu! Beşiktaş’ın çocuğu Rıza Çalımbay: Ünlü takımdan şok eden karar! Peş peşe satmaya başlayacaklar…
Milyonlar bekliyordu! Beşiktaş’ın çocuğu Rıza Çalımbay: Ünlü takımdan şok eden karar! Peş peşe satmaya başlayacaklar…

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milyonlar bekliyordu! Beşiktaş’ın çocuğu Rıza Çalımbay: Ünlü takımdan şok eden karar! Peş peşe satmaya başlayacaklar…

Wout Weghorst Beşiktaş'a gelecek mi? Rıza Çalımbay kararını verdi
Wout Weghorst Beşiktaş'a gelecek mi? Rıza Çalımbay kararını verdi

Spor

Wout Weghorst Beşiktaş'a gelecek mi? Rıza Çalımbay kararını verdi

Beşiktaşlılara Gana'dan üzücü haber! Bir o eksikti..
Beşiktaşlılara Gana'dan üzücü haber! Bir o eksikti..

Spor

Beşiktaşlılara Gana'dan üzücü haber! Bir o eksikti..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23