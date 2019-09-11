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"Beşiktaş'tan puanlar almak istiyoruz"

- Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu:"Geride kalan 3 haftaya baktığımızda oyun kalitesi anlamında yükselen bir grafiğimiz var"- "Milli maç dolayısıyla lige verilen ara da bizim avantajımız olacak. Tam kadro olarak önceki maçlarda görülen eksiklikleri giderme anlamında çalışma imkanı bulduk"- "Beşiktaş'tan puanlar almak istiyoruz. İyi bir ev sahipliği yapacağımızı düşündüğümüz Beşiktaş ile fair play ruhuyla karşı karşıya geleceğiz. Ümit ediyorum ki gülen taraf da yine biz oluruz"

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:06
"Beşiktaş'tan puanlar almak istiyoruz"


GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, geride kalan haftalarda yükselen bir grafik yakaladıklarını belirterek, "Beşiktaş'tan puanlar almak istiyoruz. İyi bir ev sahipliği yapacağımızı düşündüğümüz Beşiktaş ile fair play ruhuyla karşı karşıya geleceğiz. Ümit ediyorum ki gülen taraf da yine biz oluruz." dedi.

Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez mücadele ettikleri Süper Lig'de kalıcı olabilmek adına önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda sezon başında teknik heyeti belirledikten hemen sonra transfer çalışmalarına başladıklarını ifade eden Konukoğlu, "Bilindiği gibi Süper Lig'de mücadele etmek ve özellikle ilk yılı geçirmek kolay olmuyor. Çünkü yeni kurulmuş bir takımız. Geride kalan 3 haftaya baktığımızda oyun kalitesi anlamında yükselen bir grafiğimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yüzden mutlu olduklarını ve 3 haftada 4 puan toplayarak ligin yeni temsilcisine göre iyi sayılabilir bir ortalama yakaladıklarını aktaran Konukoğlu, şöyle konuştu:

"Her geçen hafta oyun disiplinimiz ve takım olma bilincimiz biraz daha oturacak. Dolayısıyla her geçen gün daha güçlü bir ekip haline geleceğiz. Bu anlamda milli maç nedeniyle lige verilen ara da bizim avantajımız olacak. Tam kadro olarak önceki maçlarda görülen eksiklikleri giderme anlamında çalışma imkanı bulduk. Bunları minimum seviyeye indirmiş olarak lige devam edeceğimize inanıyorum."

Konukoğlu, ligin 4. haftasında kendi sahalarında 14 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceklerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Beşiktaş, ligin köklü ve güçlü ekiplerinden birisi. O yüzden rakibimize saygımız sonsuz ama biz de iyi futbol oynayarak, ligde kalıcı olduğumuzu göstermek istiyoruz. O yüzden her maça olduğu gibi Beşiktaş maçına da ciddiyetle hazırlanıyoruz. Beşiktaş'tan puanlar almak istiyoruz. İyi bir ev sahipliği yapacağımızı düşündüğümüz Beşiktaş ile fair play ruhuyla karşı karşıya geleceğiz. Ümit ediyorum ki gülen taraf da yine biz oluruz."


- Taraftara çağrı


Taraftara seslenen Konukoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Özellikle iç saha maçlarında taraftar desteği bizim için olmazsa olmaz. Şu an Gaziantep, Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ile temsil ediliyor. O yüzden sahada futbolcularımızı kamçılayacak bir taraftara ihtiyacımız var. Bu güç de Gaziantep'te mevcut. Gaziantep el birliğiyle güzel işler yapabileceğini birçok alanda gösterdi. İnşallah bu haftada Beşiktaş karşısında güzel bir birliktelik örneği sergileyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun Gaziantep, takımına sahip çıkmalı. Çünkü başarı ancak bu şekilde gelebilir."

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:06
  1. Adil Sani Konukoğlu
  2. Beşiktaş
  3. Futbol
  4. Gazişehir Gaziantep
  5. SÜPER LİG

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