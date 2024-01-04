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Spor Beşiktaş'tan PSG'nin yıldızına kanca
Spor

Beşiktaş'tan PSG'nin yıldızına kanca

Yeniakit Publisher
2024-01-04 19:39:00 -
Beşiktaş'tan PSG'nin yıldızına kanca

Beşiktaş, yeni başkan Hasan Arat ile birlikte transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Siyah beyazlılar, Fransa ekibi PSG'den 19 yaşındaki orta saha Cher Ndour'u sezon sonuna kadara kiralamak istiyor.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için geri sayıma geçen Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdüryor.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR!

L'Equipe'te yer alan habere göre; Beşiktaş, PSG forması giyen 19 yaşındaki orta saha Cher Ndour'u sezon sonuna kadara kiralamak istiyor.

Haberde, Portekiz ekibi Braga'nın da genç oyuncu ile ilgilendiği belirtildi.

PSG KARARINI VERECEK
ÖNE ÇIKAN VİDEO

PSG'nin birçok talibi olan genç yıldız adayı için son kararını kısa sürede vereceği ifade edildi.

Fransız devi, 19 yaşındaki orta sahayı geçtiğimiz yaz Benfica B takımından bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. İtalyan oyuncu, PSG ile bu sezon toplamda 3 maçta forma giydi.

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