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Beşiktaş'tan önemli açıklama!

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular ile ilgili basında yer alan bazı haberler üzerine bir açıklama yaptı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 21:15
Beşiktaş'tan önemli açıklama!

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular ile ilgili basında yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Dün akşam yaşadığımız üzücü mağlubiyet sonrası bazı televizyon programlarında Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in yanı sıra, futbolcularımız, ödemeleri ve sözleşmeleriyle ilgili yapılan yorumların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Önümüzde çok önemli bir UEFA ve lig maçı varken taraftarımızın yapılan yorumlara itibar etmemesini ve takımımıza her zamanki gibi pozitif destek olmalarını önemle rica ediyoruz. Saygılarımızla..."

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 21:15
  1. Beşiktaş Kulübü
  2. teknik direktör Şenol Güneş

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