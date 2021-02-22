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Spor Beşiktaş'tan olay öneri: Yabancı ülkelerden...
Spor

Beşiktaş'tan olay öneri: Yabancı ülkelerden...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de oynanan derbilerde yabancı futbol hakemlerinin görev almasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 09:50:00 -
Beşiktaş'tan olay öneri: Yabancı ülkelerden...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gerçekten bir sorun olması durumunda hakemleri eleştirdiğini belirterek "Yurt dışından yabancı futbolcu nasıl transfer ediyorsak, hakemler de transfer edilmeli. Özellikle derbi maçları için yapılmalı. Genç hakemler hata yapınca anlayışlı oluyorum, ama tecrübeliler yapınca kabullenmekte zorlanıyorum" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, spor gündeminde yer alan konularla ilgili olarak Sabah yazarı Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu.

Geçmişte popülizm uğruna çok gereksiz transferlerin yapıldığını belirten Çebi, kulüplerin şimdi bunun ceremesini çektiğini söyledi.

"Böyle popülist transferler aşırı borçlanmaya da yol açtı. Beşiktaş'ta iki sene önce öyle gereksiz transferler yapılmış ki, boşuna para ödediğimiz futbolcular var" ifadesini kullanan Çebi, "Şov yapılsın diye transfer edilen isimlere milyon Euro'lar ödeniyor. Popülizm zaten Türk futbolunu bu hale getirdi" diye konuştu.

'Tecrübeli hakemler hata yapınca kabullenmekte zorlanıyorum'

Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in "Kulüp başkanları basın önüne çıkıp hakemleri eleştiriyor. Sonrasında da çoğu başkan beni arıyor" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Ben hiç aramadım, aramam da. Gerçekten sorun varsa hakemleri eleştiririm. Yoksa sırf eleştirmek için yapmam. Yurt dışından yabancı futbolcu nasıl transfer ediyorsak, hakemler de transfer edilmeli. Özellikle derbi maçları için yapılmalı. Bakın genç hakemler hata yapınca anlayışlı oluyorum ama tecrübeliler yapınca kabullenmekte zorlanıyorum."

'Siyasetin futbol üzerinde etkisi yok'

Çebi, "Sizce siyasetin futbola etkisi var mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Ben asla öyle bir şey hissetmedim. Siyasetin futbol üzerinde etkisi yok, buna da hiç şahit olmadım. Siyasetçiler bir takımı tutabilirler ama hepsi Türkiye'nin takımı. Herkese eşit mesafede duruyor devletimiz. Herkese aynı şekilde destek olmaya çalışıyor."

'Devletimizin bu süreçte yaptıklarını takdir etmemiz gerekiyor'

İki kere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan Çebi, "İlkine, başkan seçildikten sonra çok ziyaretçi geliyordu, orada yakalandım. İkincisine ise Beşiktaş'ın sorunlarını çözmek için Ankara'ya gitmiştim, orada yakalandım. Çok şükür atlattım" dedi. Çebi, şöyle devam etti:

"İlkinde çok etkilenmedim ama ikincisinde ağrım çok oldu. Buradan sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür etmek isterim, benimle de çok ilgilendiler. Ülkemizin sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gördük. Devletimizin bu süreçteki yaptıklarını takdir etmemiz gerekiyor. Aşıyla ilgili de çok güzel bir süreç yürütülüyor. Annem için eve kadar gelip aşı yaptılar. Yurt dışında insanlar kuyrukta bekliyor aşı için. Futbolcularımızın da bir an önce aşı olmasını istiyorum. Onlar sürekli antrenman yapıyor, maçlara çıkıyor."

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Yorumlar

22 yabancı futbolcu, yabancı hakem, yabancı teknik direktör...ligin ismini de değiştirin: SADECE TARAFTARI YERLİ FUTBOL LİGİ:))

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