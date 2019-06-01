Beşiktaş'tan Nihat Özdemir'e tebrik mesajı
Beşiktaş Kulübü, TFF Başkanlığı'na seçilen Nihat Özdemir'i tebrik ettikleri bir mesaj yayınladı.01 Haziran 2019 Cumartesi 15:24
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir'i tebrik etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulunda Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Nihat Özdemir ile yönetim kurulunu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.
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