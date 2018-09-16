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Beşiktaş'tan Negredo açıklaması: Biz izin vermedik

Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr takımına gideceği için Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldığı söylenen Alvaro Negredo'nun gidişinin kendi izinleriyle olmadığını söyledi.

16 Eylül 2018 Pazar 17:45
Beşiktaş'tan Negredo açıklaması: Biz izin vermedik

Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Alvaro Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidişinin kendi izinleriyle olmadığını söyledi.

Mahmutyazıcıoğlu, İspanyol forvet ile ilgili olarak, "Biz gitmesi için izin vermedik ama kendisi sağlık kontrolünden geçmek istedi. Bugün de izinli olduğu için gitmiş." diye konuştu.

"TÜM TEDBİRLERİ ALDIK"

Yaşanan gelişmeler üzerine yönetimin kulüp yetkililerini Atatürk Havalimanı'na göndererek imza beyannamesi aldığını belirten Mahmutyazıcıoğlu, "Haberimiz olduktan sonra bir yetkiliyi havaalanına gönderdik ve imza beyannamesi aldık. Yarın akşam idmanımız var. Negredo bu idmana çıkmazsa hukuki süreci başlatmamız için tüm tedbirleri aldık. İstediğimiz şartlarda olursa bu transfer biter ama aksi bir durumda hukuki yollara başvuracağız. Negredo bugün izinli olduğu için istediği yere gidebilir. Buna bizim bir müdahalemiz olamaz. Yarınki idmana kadar vakti var. Aksi bir durumda üzerimize düşeni yaparız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 17:45
  1. Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu
  2. Alvaro Negredo
  3. Birleşik Arap Emirlikleri

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