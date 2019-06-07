Beşiktaş'tan Nazım Sangare atağı!

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki Gökhan Gönül’ün alternatifi olarak düşündüğü milli sağ bek Nazım Sangare için Antalyaspor’un kapısını çaldığı ve bu oyuncuyu Akdeniz temsilcisinden istediği belirtildi.

Bonservis bedeli 2 milyon Euro

Siyah-Beyazlı kurmayların Almanya doğumlu olan Nazım Sangare için 2 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Antalyaspor 24 yaşındaki savunma oyuncusunu 2017’de Osnabrück takımından 250 bin euroya renklerine bağlamıştı.

Orta sahanın sağında da forma giyebilen Sangare için Akdeniz ekibinin kapıyı 3 milyon eurodan açtığı Beşiktaş’ın fiyatı düşürmek için pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.