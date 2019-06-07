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Beşiktaş'tan Nazım Sangare atağı!

Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare için harekete geçti

07 Haziran 2019 Cuma 00:36
Beşiktaş'tan Nazım Sangare atağı!

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki Gökhan Gönül’ün alternatifi olarak düşündüğü milli sağ bek Nazım Sangare için Antalyaspor’un kapısını çaldığı ve bu oyuncuyu Akdeniz temsilcisinden istediği belirtildi.

Bonservis bedeli 2 milyon Euro

Siyah-Beyazlı kurmayların Almanya doğumlu olan Nazım Sangare için 2 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Antalyaspor 24 yaşındaki savunma oyuncusunu 2017’de Osnabrück takımından 250 bin euroya renklerine bağlamıştı.

Orta sahanın sağında da forma giyebilen Sangare için Akdeniz ekibinin kapıyı 3 milyon eurodan açtığı Beşiktaş’ın fiyatı düşürmek için pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 00:36
  1. Beşiktaş
  2. Nazım Sangare
  3. Antalyaspor

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