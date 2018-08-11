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Beşiktaş'tan Mario Götze harekatı

10 numara arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta yönetim Alman futbolcu Mario Götze için atağa kalktı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:29
Beşiktaş'tan Mario Götze harekatı

Beşiktaş'ta 2 sezon kiralık olarak görev yapan Anderson Talisca'yla yolların ayrılmasının ardından yönetim, takıma yeni bir 10 numara kazandırmak için atağa kalkmıştı.

Bu doğrultuda uzun süredir çalışmalarını sürdüren ve son olarak Borussia Dortmund'tan Mario Götze'yi gündemine alan Beşiktaş'a, taraftarından büyük destek geldi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI GOTZE'NİN SOSYAL MEDYA HESABINI MESAJ YAĞMURUNA TUTTU

Kulübüyle yola devam edip etmeme konusunda kararsızlık yaşayan 26 yaşındaki futbolcu için harekete geçen siyah-beyazlı futbolseverler, yıldız ismin sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tutmaya başladı.

PEPE'YLE BAŞLADI

Beşiktaşlı taraftarlar, yıldız ismin Instagram'da paylaştığı son fotoğrafların altını binlerce, "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" mesajlarıyla doldurup Götze'nin siyah-beyazlılar'a transferini sağlamaya yardım etmeye çalışıyor.

Bu akıma Pepe'yle başlayan ve Portekizli stoperin Kara Kartal'a transferinde önemli bir rol oynayan Beşiktaşlı taraftarların bu kampanyası, kulüp tarafından da kullanılmıştı.

Siyah-Beyazlı yönetim, taraftarın 'Come to Beşiktaş' sloganını tişört olarak kullanmış ve ek olarak tanıtım videolarında da kullanmıştı.

TEKLİF BELLİ

Tecrübeli futbolcu için Borussia Dortmund'la görüşmelerini sürdüren yönetim, bu transferi olabildiğince düşük bir maliyete bitirmeyi hedefliyor. Kara Kartal'ın bu doğrultuda satın alma opsiyonlu kiralama konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:29
  1. Beşiktaş
  2. Portekiz
  3. Dortmund
  4. Borussia Dortmund
  5. Mario Götze

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