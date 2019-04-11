Beşiktaş'tan Kagawa kararı! Beşiktaş'ın Japon futbolcu Shinji Kagawa için bir girişimde bulunmadığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ın Japon yıldız Kagawa'yı takımda tutmayacağı öğrenildi. Japon futbolcunun bugüne kadar olan performansından memnun kalmayan yönetimin Kagawa için Dortmund'la her hangi bir görüşme yapmayı düşünmediği öne sürüldü. Takvim

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