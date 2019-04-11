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Seçim 2019 Sayfası

Beşiktaş'tan Kagawa kararı!

Beşiktaş'ın Japon futbolcu Shinji Kagawa için bir girişimde bulunmadığı öne sürüldü.

11 Nisan 2019 Perşembe 15:38
Beşiktaş'tan Kagawa kararı!

Beşiktaş'ın Japon yıldız Kagawa'yı takımda tutmayacağı öğrenildi.

Japon futbolcunun bugüne kadar olan performansından memnun kalmayan yönetimin Kagawa için Dortmund'la her hangi bir görüşme yapmayı düşünmediği öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 15:38
  1. Beşiktaş
  2. Kagawa
  3. Dortmund

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