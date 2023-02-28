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Siyaset Devlet Bahçeli: Kemal Kılıçdaroğlu komadadır
Siyaset

Devlet Bahçeli: Kemal Kılıçdaroğlu komadadır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, asrın felaketinde bile provokasyonlara imza atan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 10:37:00 - 2023-02-28 11:45:17
Devlet Bahçeli: Kemal Kılıçdaroğlu komadadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"563 bin vatandaşımız deprem bölgesinden tahliye edildi.

Depremden zarar gören her yeri eskisinden daha güzel hale getirerek sahip çıkmak durumundayız.

Devleti ve hükümeti suçlayan güruh art niyetlidir.

Bazı siyasetçiler çadır üzerinden iftira yağdırıyor.
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Spor demek dostluk, centilmenlik demektir, ahlaklı olmak demektir. Spor demek dayanışma ve yardımlaşmayla hareket etmek demektir. Hükümeti istifaya davet etmek, tribünlerde siyasi kaos üretimine heves etmek bir avuç holigan gruba sipariş verilmiş zillet komplosudur. Herkes yerini yurdunu, haddini bilmelidir.

Artık Karagümrüklüyüm

Bundan böyle ben artık Karagümlüklüyüm. Karagümrükspor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim.

İktidar jet hızıyla kararname çıkarmış. Plan onayı beklenmeyecekmiş. Ekolojik dengeler de dikkate alınmamış. Bir yıl içinde konutların yapılacaklarından dolayı ödleri kopmaktadır. Yaşadıkları kabus alayını titretmektedir. Bunlar milletimizin derdiyle dertlenmeyen, beşinci kol faaliyeti içinde sevimsiz bozuk çevrelerdir. En etkili sözü millet yakında demokratik iradesiyle haykıracaktır. İşte o zaman hesap zamanıdır.

İnsanlarımıza yuva yapılmasına karşı çıkanlar, akılları bulandırmak için tezgah kuranlar, milli ve manevi değerlerimize karşı olan gayriahlaki yüzlerdir.

Kabile devletlerinde kabile reisi bile görse ülkemizdeki durumu görse ar edinirmiş. Asıl utanması gereken devlet karşıtlarıdır. Bir kez olsun şerefli davranmıyorlar.

CHP Genel Başkanı demiş ki: Depremzedelere çadır, konteyner, mobil duş götüremediniz. Kılıçdaroğlu komadadır. Aklını taşeronu olduğu mihraklara devretmiştir. Hiç durmadan provokasyon yapan, devamlı karamsarlık aşılayan CHP Genel Başkanı'nın kendi içinde korkunç çelişkilere gömüldüğü ortadadır."

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Yorumlar

Osman kekillioğlu

Evet sayın Bahçeli ne güzel demiş. Zillet muhalefeti spor dan meded bekliyor. İnşallah seçimden sonra zillet ittifakı dostlarıyla birlikte çöpe gidecekler.

volkan akçay

sen seçilmiş bir siyasetçi olarak halkın hiç bir kesimine "haddini bil" diyemezsin. zaten seçimlerde sana halk çok güzel bir ders verecek. sen kimseye had bildirecek durumda değilsin. sus ve akp köpekliği yapmaya devam et!!!!!!
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