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Spor

Beşiktaş’tan flaş Quaresma ve Talısca açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Quaresma ve Talısca ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 15:26:00 -
Beşiktaş’tan flaş Quaresma ve Talısca açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Quaresma ve Talısca ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi,

'Talısca gelip oynamak istiyorsa...'

Talisca çok başarılıydı. Gelip oynamak istiyorsa bütçemiz belli. Oraya sığıyorsa gelmesini isterim. Beşiktaş'a gelen futbolcular giderken büyük bir aşkla gidiyor. Demba Ba, Pepe, Quaresma, Talisca...

'Quaresma defteri kapandı'

Quaresma, gönlümüzde taht kurmuş bir oyuncudur. Onu da Quaresma yapan bu Beşiktaş taraftarıdır. O defter kapandı artık. Artık önümüze bakarak, genç çocuklarla, 3-5-10 sene top oynayacak, satılıp gelir getirecek futbolcularla yolumuza devam edeceğiz.

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