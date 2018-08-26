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Beşiktaş'tan flaş Negredo kararı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Alvaro Negredo'yu gönderemezse yeni bir mukavele hazırlayacak. 25 resmi maçta oynaması halinde sözleşmesi bir yıl daha uzayacak olan futbolcudan fedakârlık istenecek.

26 Ağustos 2018 Pazar 10:45
Beşiktaş'tan flaş Negredo kararı!

Transferdeki çalışmalarında kulüp yararına her gün değiştiren Beşiktaş'ta Negredo konusunda yeni bir karar alındı. Siyah-beyazlılar, istenilen şartlarda teklif olmaması durumunda Alvaro Negredo ile yeri mukavele yapmayı planlıyor.

Bu yıl 25 maç ve üzerinde resmi maça çıkması halinde sözleşmesi bir sene daha uzayacak olan İspanyol golcüye, indirim yapması halinde, artı bir olan opsiyonu anında devreye sokacak. Mevcut sözleşmesine göre Negredo, Türkiye Kupası dışında bu sayıya ulaşması durumunda bir yıl daha 4 milyon euro garanti paraya oynayacak.

Bu yıl 4 milyon 350 bin Euro alacak olan Negredo'dan dövizin kurundaki yükseliş nedeniyle fedakarlık istemeye hazırlanan Beşiktaş Yönetimi, iki yıl için toplam 6 milyon euro vermeyi planlıyor. Siyah-beyazlıların, Negredo'nun yeni sözleşmeye ekstra bonuslar vermeyi düşündüğü de öğrenildi. Hala başka bir takıma gitmesi gündemde olduğu için yeni sözleşme konusunda acele etmeyen yönetim, bu durumda Love'u kulüpten göndermeye çalışacak.

Göztepe ile görüşmelerini sürdüren Brezilyalı golcünün ayrılması halinde, Negredo'yu takımda tutmaya daha sıcak bakacak olan Beşiktaş Yönetimi, transferdeki tüm enerjisini başka mevkilere verecek.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 10:45
  1. Beşiktaş
  2. Negredo
  3. Flaş karar
  4. Süper Lig transferleri

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