Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması Beşiktaş'ın evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2 - 0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Dorukhan Toköz, hastaneye götürüldü.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 71'inci dakikasında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında dizi dönen Dorukhan Toköz, uzun süre yerden kalkamadı. Oyuna devam edemeyen genç futbolcunun yerine 73'üncü dakikada Douglas girdi. Oyun alanını sedyeyle terk eden 23 yaşındaki oyuncu, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Beşiktaş'tan konu ile ilgili açıklama geldi Beşiktaş'tan Dorukhan açıklaması: "Bu akşamki maçta sakatlanan oyuncumuzun sağ dizinde Patella ( diz kapağı) çıkığı ve bu bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edilmiş olup, oyuncumuz ameliyat edilecektir."

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