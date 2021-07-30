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Spor Beşiktaş'tan dikkat çeken Valentin Rosier videosu
Spor

Beşiktaş'tan dikkat çeken Valentin Rosier videosu

Beşiktaş'ın yeni transferi Valentina Rosier İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı kulüp, Rosier için bir video paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 00:22:00 -

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Valentin Rosier için kendisi ve kulübü Sporting ile anlaşmaya varmıştı.

Fransız sağ bek bu akşam İstanbul'a geldi. Rosier'in yarın sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atarak takıma katılması bekleniyor.

"Beşiktaş'ın çocuğu geldi"

Siyah-beyazlı kulüp, Rosier için bir video paylaşımında bulundu. Rosier videoda, "Beşiktaş'ın çocuğu geldi" ifadelerini kullandı.

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