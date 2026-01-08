  • İSTANBUL
Spor Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok Fenerbahçe'de
Spor

Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok Fenerbahçe'de

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Beşiktaş'tan ayrılan Mert Günok Fenerbahçe'de

Beşiktaş ile yollarını ayıran milli kaleci Mert Günok 2010-2015 yıllarında formasını giydiği Fenerbahçe'ye geri döndü.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran milli kaleci Mert Günok'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki file bekçisiyle 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mert Günok, 2010-2015 yıllarında da Fenerbahçe'de forma giymişti.

2015-2016 sezonundan itibaren Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş'ta görev yapan deneyimli kaleci, yaklaşık 11 yıl sonra altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli takıma döndü.

