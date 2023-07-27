Beşiktaş'tan Avrupa'ya müthiş başlangıç
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 3-1'lik skorla yenerek iyi bir başlangıç yaptı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı konuk etti. Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-1 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Onur Bulut, 42. dakikada Muleka ve 90+4. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Tirana'nın tek golünü 84. dakikada Kaina attı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş bir üst tura yükselmek adına önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmanın rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.
Beşiktaş: 3 - Tirana: 1
Stat: Beşiktaş
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Hakemler: Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Arno Blos (Almanya)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 63 Onana), Gedson Fernandes, Onur Bulut (Dk. 82 Semih Kılıçsoy), Muleka (Dk. 90+2 Demir Ege Tıknaz), Aboubakar
Tirana: Selmani, Doka (Dk. 58 Haxhiu), Najdovski, Hoxhallari, Pergjoni, Jonuzi, Hila, Hasani, Lushkja (Dk. 64 Deliu), Latifi (Dk. 64 Lulaj), Abazaj (Dk. 75 Kaina)
Goller: Dk. 21 Onur Bulut, Dk. 42 Muleka, Dk. 90+4 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 83 Kaina (Tirana)
Sarı kartlar: Dk. 36 Doka, Dk. 80 Hila (Tirana)
UEFA Avrupa Konferans Ligi, 2. eleme turu, Beşiktaş, Arnavutluk temsilcisi, Tirana