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Spor Beşiktaş'tan Avrupa'ya müthiş başlangıç
Spor

Beşiktaş'tan Avrupa'ya müthiş başlangıç

Yeniakit Publisher
2023-07-27 23:23:00 -
Beşiktaş'tan Avrupa'ya müthiş başlangıç

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 3-1'lik skorla yenerek iyi bir başlangıç yaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı konuk etti. Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Onur Bulut, 42. dakikada Muleka ve 90+4. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Tirana'nın tek golünü 84. dakikada Kaina attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş bir üst tura yükselmek adına önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmanın rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

Beşiktaş: 3 - Tirana: 1

Stat: Beşiktaş
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Hakemler: Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Arno Blos (Almanya)

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Dk. 63 Onana), Gedson Fernandes, Onur Bulut (Dk. 82 Semih Kılıçsoy), Muleka (Dk. 90+2 Demir Ege Tıknaz), Aboubakar

Tirana: Selmani, Doka (Dk. 58 Haxhiu), Najdovski, Hoxhallari, Pergjoni, Jonuzi, Hila, Hasani, Lushkja (Dk. 64 Deliu), Latifi (Dk. 64 Lulaj), Abazaj (Dk. 75 Kaina)

Goller: Dk. 21 Onur Bulut, Dk. 42 Muleka, Dk. 90+4 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 83 Kaina (Tirana)

Sarı kartlar: Dk. 36 Doka, Dk. 80 Hila (Tirana)

UEFA Avrupa Konferans Ligi, 2. eleme turu, Beşiktaş, Arnavutluk temsilcisi, Tirana

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