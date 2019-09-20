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Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne kötü başlangıç yaptı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibi ile yaptığı maçda 4-2 mağlup oldu.

20 Eylül 2019 Cuma 07:51
Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne kötü başlangıç yaptı

Slovan Bratislava - Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaşlı Adem Ljajić (22) rakibi ile mücadele etti. ( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibe 4-2 yenildi.

12. dakikada Medvedev'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Sporar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

14. dakikada Beşiktaş kalecisi Karius'un büyük hatası sonrası 1-0 geride düştü. Slovan Bratislava kalecisi Greif'in uzun degajında kalesini terk ederek ceza alanı dışına çıkan Karius'un kafayla uzaklaştırmak istediği top sağ taraftan ceza sahasına giren Sporar'ın önünde kaldı. Bu futbolcu, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu boş ağlara gönderdi. 

20. dakikada ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sporar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Karius'un ceza yayı içindeki müdahalesiyle top kornere gitti.

28. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasında Ljajic, De Kamps'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kristo Tohver penaltı noktasını işaret etti. 29. dakikada penaltı atışını kullanan Ljajic, meşin yuvarlağı ağlara yollayarak skoru eşitledi: 1-1,

45. dakikada soldan ceza sahasına giren Sporar'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. N'Koudou'nun soldan yaptığı ortada, kale sahası önünde Bozhikov'un ters vuruşunda top Slovan Bratislava ağlarına gitti: 1-2

58. dakikada Slovan Bratislava skora denge getirdi. Holman'ın ara pasında savunmada Ruiz'in müdahalesine rağmen top sağdan hareketlenen Sporar'a geldi. Ceza sahasına girerek sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Sporar, dar açıdan yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2

62. dakikada N'Koudou'nun sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Greif iki hamlede topu kontrol etti.

63. dakikada soldan ceza sahasına giren Rharsalla, savunmada Ruiz'i geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin hemen yanından auta gitti.

75. dakikada soldan yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Drazic'in vuruşunda, top açıyı daraltan kaleci Karius'tan döndü.

81. dakikada Ljajic'in soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Hutchinson'un kafa vuruşunda kaleci Greif'in son anda çıkardığı topu, savunma uzaklaştırdı.

85. dakikada Daniel'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında uygun durumdaki Sporar'ın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

90+3. dakikada Slovan Bratislava öne geçti. Holman'ın sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Sporar'ın kafasından seken top ceza sahasında Ljubicic'in önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2

90+4. dakikada ev sahibi takım bir gol daha buldu. Ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Rharsalla, çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 4-2.

Karius'tan büyük hata

Beşiktaş'ın maçta yediği ilk gol, kaleci Loris Karius'un büyük hatası sonucunda geldi.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Slovan Bratislava kalecisi Greif'in uzun degajında Karius ceza sahası dışına çıkarak, savunma oyuncusu Pedro Rebocho'nun da takip ettiği topu uzaklaştırmaya çalıştı.

Loris Karius'un kafayla müdahalede bulunduğu top sağ taraftan ceza sahasına giren Sporar'ın önünde kaldı. Sporar da yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı.

Ruiz sakatlandı

Beşiktaşlı futbolcu Viktor Ruiz, geçirdiği sakatlık nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk müdahalesi saha içinde yapılan Ruiz'in yerine 74. dakikada Atiba Hutchinson oyuna dahil oldu.

İkinci maçı Wolverhampton ile

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K grubundaki ikinci maçını İngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacak.

Karşılaşma 3 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacak.

Slovan Bratislava da aynı gün deplasmanda Braga ile karşı karşıya gelecek.

 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 07:51
  1. Beşiktaş
  2. Slovan Bratislava
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Anadolu Ajansı

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