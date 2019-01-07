Beşiktaş'tan Arda Turan bombası!

Beşiktaş yönetimi taraftarın büyük tepkisine rağmen eski golcüsü Burak Yılmaz’a imza attırdı. Burak’ın tavsiyesi Şenol Güneş’in onayıyla siyah-beyazlı yönetimin sürpriz bir isim için daha görüşmelere başladığı iddia edildi...

Arda Turan sesleri!

Gökhan Töre’nin kadro dışı bırakıldığı, Quaresma'nın son anda yönetim kararıyla kampa götürüldüğü, Babel’in sözleşme yenilemediği, Lens’in ise beklentilerin çok uzağında kaldığı dönemde Arda Turan ismi Güneş’in kulağına hoş geldi.

Formayı Napoleoni’ye kaptan Arda’nın bir de üzerine Robinho’nun da alınmasıyla Başakşehir’de forma giyme şansı kalmadığına inandığı için ayrılmak istediğini Burak’la paylaştığı bildirildi. Burak’ın yakın dostu olan Arda’nın bu düşüncelerini Şenol Güneş’le paylaştı.Daha önceki dönemlerde Arda Turan ile Beşiktaş arasında bir yakınlaşma olmuştu. Hatta Arda siyah-beyazlı formayla poz dahi vermişti. Arda Turan bu sezon toplam 8 maçta yalnızca 54 dakika görev alabildi.

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