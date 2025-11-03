Beşiktaş'taki yangın faciasında Kartalkaya beklentisi! Ölenlerin aileleri konuştu!

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 4 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler ile tarafların avukatları katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmadan önce, yangında ölenlerin aileleri ve avukat Ahmet Ergin basın açıklaması yaptı.

Ölen Efe Demir'in babası Adem Demir, oğlunun 17 yaşında hayatını kaybettiğini belirterek, 11. duruşması yapılan davanın en kısa sürede karara bağlanmasını istediklerini söyledi.

Demir, "Bu, bir kaza değil. Bunun bir iş kazası olması için orda yapılan tadilat çalışmasının mevzuat veya hukuka uygun olması gerekiyor ama baktığımız zaman burada hiçbir şey ne hukuka ne mevzuatına uygun. Özellikle de iş güvenliği adı altında hiçbir şeyin usulüne uygun yapılmadığı bariz belli. Bu yüzden 'hak, hukuk, adalet' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kartalkaya'daki gibi bir adalet istiyoruz"

Ölen Mahmut Emin Kaya'nın annesi Gülsen Kaya, "Adalet eğer herkes için eşit işlemiyorsa adalet değildir. Biz Kartalkaya'daki gibi bir adalet istiyoruz. Bu duruşmada da inşallah öyle bir şey çıkar. Bilirkişi raporunda işletmeciler kusurlu görülmemiş, çok az kusurlu görülmüş, neredeyse orada çalışanlar suçlu görülmüş. Bu çok acı bir şey." diye konuştu.

Ölen Onur Aladağ'ın babası Bayram Aladağ, olaya ilişkin yapılan soruşturmada, tadilat yapılan yerin 2 bin metrekare olmasına rağmen 350 metrekarelik alana tadilat ruhsatı alındığını ancak hiçbir belediye yetkilisinin tutuklanmadığını dile getirdi.

Ailelerin avukatlarından Ahmet Ergin ise 29 kişinin öldüğü yangının üzerinden 1,5 yıldan fazla zaman geçtiğini belirtti.

Dava dosyasına yeni gelen bilirkişi raporunda kısmen de olsa yangının çıkış nedeni, kaçış yollarının olmaması gibi nedenlerin ortaya konduğunu ifade eden Ergin, raporda kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin inceleme gereği duyulmadığını ve bunun idare hukukunun konusu olarak görüldüğünü, gece kulübünün sahibinin ise işlere fazla karışmadığı, işi yürütenin başka kişiler olduğu yönünde değerlendirme yapıldığını aktardı.

Bilirkişi raporunda eksiklikler olduğunu ileri süren Ergin, "Biz Kartalkaya'nın milat olmasını istiyoruz. Bu dosya, ona en yakın dosya. Her ikisi de yangın. Çıkış sebepleri, birisi mutfak, birisi kaynak makinesi ya da başka bir şey olabilir." şeklinde konuştu.

Avukat Ergin, sorumluların hak ettikleri cezayı almaları için hukuk mücadelesini sürdüreceklerini vurguladı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 2 Nisan 2024'te saat 12.35 sıralarında "Masquerade" isimli iş yerinde yangın çıktığı, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri çıkardığı, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği anlatılıyor.

Müşteki sanık Ercan Erkan, dumandan etkilenen Usamettin Yıldırım ile Gülden Taşpınar'ın yangında yaralandığı kaydedilen iddianamede, savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı çalışma neticesinde gece kulübü işletmesinin sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ile Mehmet Memduh Ceylan, mesul müdürünün ise İsmet Şen olduğu aktarılıyor.

Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Birleştirilen dosya kapsamında sanıklar Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet, İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, eski İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, eski İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ, eski İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk, belediyede çalışan kamu görevlileri Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ve Uğur Türkyılmaz hakkında ise "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.