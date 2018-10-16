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Beşiktaş'taki o arsanın yeni sahibi belli oldu

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) İstanbul’daki 5 arsasını dün açık arttırmayla satışa çıkardı. İhalede Beşiktaş’taki arsa satıldı. Barbaros Bulvarı’ndaki Jandarma Dikimevi’ni kapsayan arsanın sahibi Astaş Gayrimenkul oldu. Şirket konumuyla öne çıkan arsa için 472 milyon lira ödeyecek.

16 Ekim 2018 Salı 09:07
Beşiktaş'taki o arsanın yeni sahibi belli oldu

Beşiktaş arsasında 17 bin 500 metrekare konut alanı, 12 bin 260 metrekare donatı alanı planlanıyor. Satılabilir alan 35 bin 712 metrekare olarak öngörülürken, toplam inşaat alanı satışa dahil olmayanlarla birlikte 50 bin metrekareyi buluyor. Emlak Konut söz konusu arsayı TOKİ’den geçtiğimiz ay yaklaşık 360 milyon lira bedelle almıştı. Arsa, Jandarma Genel Komutanlığı ile TOKİ arasında imzalanan protokolle daha önce TOKİ’ye devredilmişti. Astaş Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı, “Teklifi sunduk, yönetim onaylarsa burada lüks bir rezidans projesi planlıyoruz. Yatay mimarinin ve yeşilin ön planda olduğu bir proje olacak. Konutların yarısını da yabancıya satıp ülkemize döviz girdisi sağlayacağız” dedi.


5 arsa 1.4 milyar TL

Emlak Konut’un satışa sunduğu 5 arsanın toplam muhammen bedeli 1.4 milyar liraydı. Beşiktaş arsasının yanı sıra Atatürk Havalimanı’na komşu polis okulu arsası da satışa sunuldu ancak talibi çıkmadı. Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisi olarak bilinen alanın muhammen bedeli 584 milyon liraydı. Emlak Konut bu arsayı daha önce 2 kez arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü ile satışa çıkarmış ancak arsa satılmamıştı. Söz konusu arsada 46 bin metrekaresi ticaret ve konut, 7 bin metrekaresi özel eğitim tesisi alanı, 15 bin metrekaresi park olacağı açıklanmıştı. İhaledeki Kayabaşı arsanın değeri 92 milyon, İkitelli arsalarından birinin değeri 207, diğerinin 60 milyon olarak açıklanmıştı. Öte yandan İller Bankası da İstanbul ve Ankara’daki 37 gayrimenkulünü satışa çıkardı. Muhammen bedeli 1 milyar lirayı aşan taşınmazlar için 1 Kasım’da ihale düzenlenecek.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 09:07
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Emlak Konut
  4. gazetejandarma arsası

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