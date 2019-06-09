Beşiktaş'taki faciaya ilişkin aranan baba-oğul yakalandı
Dün sabah 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan Beşiktaş'taki kazaya ilişkin aranan baba-oğul yakalandı.
09 Haziran 2019 Pazar 15:15
Beşiktaş’ta makas terörüyle 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin aranan Abdülsamet Topçi ile babası Mehmet Topçi yakalanarak gözaltına alındı.
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