Beşiktaş'taki faciaya ilişkin aranan baba-oğul yakalandı Dün sabah 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan Beşiktaş'taki kazaya ilişkin aranan baba-oğul yakalandı.

Beşiktaş’ta makas terörüyle 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin aranan Abdülsamet Topçi ile babası Mehmet Topçi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıntılar Geliyor...

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