  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Beşiktaş'ta yolun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 04:09:45 -
Beşiktaş'ta yolun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta araç trafiğine kapalı sokakta yolun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokakta henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Sokakta bulunan bir kadın göçük altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bekçiler tarafından göçük altından kurtarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı yaya trafiğine kapattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı