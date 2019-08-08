0553 313 94 23

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:58
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, istasyon koşuları ve esneme çalışmasıyla başladığı belirtildi.

İdmanda, pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas organizasyonunun ardından taktiksel çalışma yapıldığı aktarıldı.

Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdiği ifade edildi.

Necip Uysal, Douglas, Dorukhan Toköz ve Enzo Roco'nun takımla çalışmalarının yanı sıra bireysel programlarına devam ettiği bildirildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:58
  1. antrenman
  2. Beşiktaş
  3. Futbol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Greyder ile Eymen’in ölümüne sebep olan sürücünün serbestliğine yapılan itiraz reddedildi
    1. Greyder ile Eymen’in ölümüne sebep..
    2. Mezitli’de derelerin ıslahı için..
    3. GTO Başkanları kurban bayramını kutladı
    4. Başkan Yüce, “Cumhurbaşkanımızın..
    5. Jaap Uilenberg: "Elle oynamalarda..
    6. Buğday yüklü gemi Fethiye’de karaya..
    7. Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma..
    8. Elazığ’da 12 katlı binanın çatı..
    9. Kurban Bayramı öncesi gündem ‘temizlik..
    10. Tarsus’ta kaçak tütün operasyonu
    11. Trafikte ebeveynlerine not verdiler..
    12. Çınar kardeşlere olimpiyat vizesi
    13. ANALİZ - Hindistan’ın yeni dış..
    14. Başkan Işık, Dünya Şampiyonu’nu tebrik..
    15. Pakistan-Hindistan arası tren..
    16. Bakan Akar, Erenköy Direnişi’nin..
    17. Kıvanç Tekstil ve Hintli Reliance'tan..
    18. STMF Afiş Tasarımı Yarışmasında İlk..
    19. Rusya’da füze motoru ünitesinin testi..
    20. Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru