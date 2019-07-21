Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen sabah antrenmanında siyah-beyazlılar, ilk bölümde 5'e 2 çalışması yaptı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışması ile sona erdi.

İdmana izinli Gary Medel katılmadı. Siyah-beyazlı ekip, akşam saatlerinde Kocaelispor ile bir hazırlık maçı oynayacak.



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