Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları21 Temmuz 2019 Pazar 12:44
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen sabah antrenmanında siyah-beyazlılar, ilk bölümde 5'e 2 çalışması yaptı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışması ile sona erdi.
İdmana izinli Gary Medel katılmadı.
Siyah-beyazlı ekip, akşam saatlerinde Kocaelispor ile bir hazırlık maçı oynayacak.
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