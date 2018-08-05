Beşiktaş'ta Veli'den sonra bir fesih daha!
Beşiktaş'ta sözleşmesi kulüp tarafından tek taraflı olarak feshedilen Veli'den sonra Aras Özbiliz'in de kontratının fesh edileceği belirtildi.05 Ağustos 2018 Pazar 11:23
Omuz bölgesindeki sakatlığı sebebiyle Beşiktaş formasından uzun süre uzak kalan Veli Kavlak'ın sözleşmesi fesh edilmişti.
Yönetimin, bu konuda bir futbolcu için daha girişimlerinin bulunduğu belirtildi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in kadro alternatifleri arasında yer almayan ve henüz bir talip de bulamayan Aras Özbiliz'in de 2020 yılına kadar süren kontratının fesh edileceği belirtildi.
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