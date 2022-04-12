Beşiktaş'ta Sörloth sesleri

Yeni sezona bambaşka bir kadroyla giriş yapacak olan Siyah-Beyazlılar’da en büyük değişimin forvet hattında olması bekleniyor. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralanan Michy Batshuayi’yle yolları ayırma kararı alan yönetim, Belçikalı golcünün yerini Alexander Sörloth’la doldurmak için büyük mesai harcıyor.

Bu konuda önceki gün Fanatik’e yaptığı açıklamada, “Leipzig, net bir şekilde futbolcusunu sadece satılık olarak verebileceklerini resmi olarak bize bildirdi. Kiraya verseler çoktan bu transferi bitirmiş olurduk. Kendisi ile 5-6 aydan beri sürekli konuşuyorum. Türkiye’ye dönmeye ve İstanbul’da oynamaya çok istekli. İspanya’daki satın alma opsiyonu 18 milyon Euro. Nasıl olacak, şu an kestirmek gerçekten güç. Sonuna kadar üstünde olacağımız bir isim. Önceliğimiz.” diyen Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, çalışmalarını sürdürüyor. Bu açıklamaların ardından camiada Sörloth heyecanı yaşanırken idareciler, Norveçli için tüm şartları zorlayacak.

La Liga ekibi Real Sociedad’da kiralık olarak forma giyen Leipzig’li futbolcu, Trabzonspor ’da kiralık olarak görev yaptığı 2019-20 sezonunda 49 maçta 33 gol ve 10 asistle oynayarak Bordo Mavililer’i lig ikinciliği ve kupa şampiyonluğuna taşımıştı. İspanyol ekibi Real Sociedad’da bu sezon ikinci golünü önceki gün Elche deplasmanında atabilen deneyimli oyuncunun, Leipzig’in yüksek bonservisli bir teklif almaması halinde rotasının İstanbul olması bekleniyor. Öte yandan yıldız ismin sözleşmesinde, ‘Türkiye’ye dönerse Trabzonspor’un ön alım hakkı olur’ maddesi bulunuyor.

Alexander Sörloth, Real Sociedad formasıyla bu sezon 37 maçta 6 gol ve 1 asistle oynadı.