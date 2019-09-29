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Beşiktaş'ta son dakika açıklaması: Şoka girdik

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, ligde kötü bir yerde bulunduklarını belirterek "Üzgünüz, burada sizlerden kaçmamak için mikrofonların karşısına çıktım. Çünkü biz de şoka girdik, söylenecek çok fazla bir şey yok" dedi.

29 Eylül 2019 Pazar 22:36
Beşiktaş'ta son dakika açıklaması: Şoka girdik

Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta genel sekreter Ahmet Ürkmezgil maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aldıkları sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirten Ürkmezgil, "Ligde kötü bir yerde bulunuyoruz. Bugün de maç çok kötüydü. Yani hiçbirimizin beklemediği, bizlerin aslında bu hafta da çok motive olup da iyi bir netice alacağımızı umduğumuz bir maçtı. Ama futbolda böyle şeyler oluyor. Üzgünüz, burada sizlerden kaçmamak için mikrofonların karşısına çıktım. Çünkü biz de şoka girdik. Söylenecek çok fazla bir şey yok” diye konuştu.

Abdullah Avcı ve Başkan Fikret Orman ile bir görüşmesi yapıp yapmadığı sorulan Ürkmezgil, “Hayır, onun da ruh hali en az benimki kadardır. Hafta için de çok beraber oldum. Onun da çok motive olduğunu biliyorum. Çok inançlı olarak bu maça, Trabzon’a geldiğini biliyorum. Dolayısıyla şu anda konuşmanın hiçbir anlamı yok, sağlıklı olmaz zaten. Haftaya kendisini de hep beraber başkanımız yönetim kurulunu yine toplayacaktır. Hele şu olayı bir geceyi geçirelim ertesi günü görelim. Yönetimdeki başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla bir araya gelelim. Değerlendirmesini yapalım. Başkan Fikret Orman ile konuşmadım. Şu aralar başkanın telefonları kapalı. Onun da ruh hali şu an benim gibidir" diye konuştu.
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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 22:36
  1. Trabzon
  2. Beşiktaş

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