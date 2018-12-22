Beşiktaş'ta şok sakatlık! Gole sevinirken sakatlandı
Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların genç oyuncusu Dorukhan, maçın henüz 1.dakikasında sakatlandı.22 Aralık 2018 Cumartesi 20:20
Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, Kasımpaşa maçının hemen başında sakatlık geçirerek oyundan alındı.
Beşiktaş konuk olduğu Kasımpaşa maçının başında sakatlık şoku yaşadı. Siyah-beyazlılarda performansıyla göz dolduran Dorukhan Toköz, maçın henüz 1. dakikasında, daha sonra VAR ile iptal edilen golün sevincini yaşarken dizinden sakatlandı.
Genç futbolcu sahayı sedyeyle terk ederken yerine Ryan Babel oyuna girdi.
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