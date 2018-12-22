Beşiktaş'ta şok sakatlık! Gole sevinirken sakatlandı

Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, Kasımpaşa maçının hemen başında sakatlık geçirerek oyundan alındı.

Beşiktaş konuk olduğu Kasımpaşa maçının başında sakatlık şoku yaşadı. Siyah-beyazlılarda performansıyla göz dolduran Dorukhan Toköz, maçın henüz 1. dakikasında, daha sonra VAR ile iptal edilen golün sevincini yaşarken dizinden sakatlandı.

Genç futbolcu sahayı sedyeyle terk ederken yerine Ryan Babel oyuna girdi.