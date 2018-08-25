Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Beşiktaş'ta Partizan maçında sakatlanan kaleci Tolga Zengin'in Alanyaspor maçında oynayamayacağı açıklandı.25 Ağustos 2018 Cumartesi 22:46
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Partizan ile oynanan maçta sakatlanan Tolga Zengin'in Antalyaspor maçında forma giyemeyeceği bildirildi.
Partizan maçında sakatlanan ve tedavisi sürdüğü için antrenmanlara katılamayan siyah-beyazlı takımın file bekçisi Tolga Zengin, ligin 3. haftasında yarın oynanacak olan Antalyaspor kadrosundan çıkarıldı.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in tecrübeli kalecinin yerine 11'de Utku Yuvakuran'a şans vereceği belirtildi.
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