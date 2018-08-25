Beşiktaş'ta şok sakatlık!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Partizan ile oynanan maçta sakatlanan Tolga Zengin'in Antalyaspor maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

Partizan maçında sakatlanan ve tedavisi sürdüğü için antrenmanlara katılamayan siyah-beyazlı takımın file bekçisi Tolga Zengin, ligin 3. haftasında yarın oynanacak olan Antalyaspor kadrosundan çıkarıldı.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in tecrübeli kalecinin yerine 11'de Utku Yuvakuran'a şans vereceği belirtildi.